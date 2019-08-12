Фото: телеканал Москва 24

На юге столице произошел хлопок газа в жилом доме

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв газа, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что случился взрыв по адресу Нагорная улица, дом 18, корпус 3.

В результате ЧП на втором этаже дома было нарушено остекление, повреждены стены. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, пострадал один человек. Уточняется, что в пятиэтажном здании проводился капремонт. Хлопок газовоздушной смеси произошел при пуско-наладочных работах.

Как сообщили РИА Новости в МЧС России, пожара не было, произошло "обрушение стены и нарушено остекление".

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате взрыва на газовой заправке в городе Сунже на севере Ингушетии выросло до 6 человек. Трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Отмечается, что сейчас пожар полностью ликвидирован. В тушении приняли участие 25 человек и 7 единиц техники.