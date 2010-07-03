Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД попал на видео

10:11
10:11
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Tesla загорелась во время аварии на МКАД. Перед поселком Мосрентген электрокар столкнулся с эвакуатором и через несколько секунд вспыхнул. Инцидент произошел вечером в субботу, 10 августа.
Пострадали три человека, в том числе двое детей, всех госпитализировали. Водитель находится в тяжелом состоянии. Огонь уничтожил машину почти полностью. Сотрудники ГИБДД выясняют причины столкновения машин. Предварительная версия аварии – не сработала автоматика, которая должна была остановить электрокар, заметив препятствие.
Эксперты считают, что это очередной удар по имиджу Tesla. Это не первый случай, когда во время столкновения электрокар сгорает как спичка. За последние семь лет зарегистрированы по меньшей мере 14 случаев возгорания автомобилей Tesla. Огонь в электрокарах вспыхивал не только во время аварий.
В Шанхае машина модели S внезапно задымилась и взорвалась на подземной стоянке. По утверждению владельца, до этого никаких проблем с автомобилем он не замечал.
В Калифорнии Tesla въехала во двор жилого дома и загорелась. В результате в пожаре потеряли не только дорогой электрокар, но и весь дом.
В пригороде Лос-Анджелеса Tesla вспыхнула после того, как врезалась в отбойник. Водителю удалось быстро выбраться.
Трагедией закончилась авария в Майями. Мужчина погиб в собственном электрокаре. Автомобиль загорелся во время аварии. Пожар долго не могли потушить. Водитель не успел выйти, двери заблокировались, хотя должны были открыться после удара.
По словам пожарных, возгорание электрокаров считается редкостью. Вероятность такого ЧП в пять раз меньше, чем в случае с машиной, оснащенной бензиновым двигателем.
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