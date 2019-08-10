В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 14 человек

Рейсовый автобус съехал в кювет в Курганской области

В ДТП с автобусом в Куртамышском районе Курганской области пострадали 14 человек, сообщил телеканал Москва 24.

Госпитализированы в центральную районную больницу семь человек, из них один ребенок. Его состояние характеризуется как средней степени тяжести.

Все остальные пассажиры отправлены попутным транспортом в пункт назначения – Куртамыш. В пресс-службе УМВД по Курганской области добавили, что погибших в результате ДТП нет. Точное количество пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

"По предварительным данным, установлено, что причиной аварии стал отказ рулевого управления у автобуса", – уточнили в МВД.

Ранее сообщалось о ДТП на трассе Тамбов – Воронеж. На 135-м километре трассы столкнулись микроавтобусы Fiat Ducato и Citroen. Погибли пять человек и восемь были доставлены в больницу с травмами.

