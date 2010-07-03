Пять человек погибли и восемь пострадали в ДТП под Тамбовом

Пять человек погибли и восемь госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов – Воронеж. О происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.
На 135-м километре трассы Тамбов – Воронеж столкнулись микроавтобусы Fiat Ducato и Citroen.
Представитель управления сообщила, что Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение.
Сейчас на месте ДТП работают правоохранительные органы.
Еще одно крупное ДТП утром в субботу, 10 августа, произошло в Куртамышском районе Курганской области – там пострадали семь человек. По предварительной информации, у автобуса произошел отказ рулевого управления, после чего машина съехала в кювет.
Ранее на 74 километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, столкнулись три легковые машины и две грузовых. Пострадали четыре человека.
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