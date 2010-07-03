Движение из-за аварии затруднено на МКАД

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В результате ДТП с участием пяти автомобилей на МКАД на северо-западе столицы затруднено движение транспорта. Об этом сообщает "Московский транспорт" в своем аккаунте в Twitter.

"На 74 километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение на данном участке затруднено", – сообщают в ведомстве.

По предварительной информации, столкнулись три легковые машины и две грузовых, пострадали четыре человека.

Отмечается, что на месте уже работают оперативные службы города. Уточняются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, был за рулем больше положенного времени. По факту нарушения сотрудниками полиции был составлен протокол.