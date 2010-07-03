Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, был за рулем больше положенного

Фото: ТАСС/Артем Виноградов

Сотрудники полиции составили административный протокол по факту нарушения режима труда и отдыха на водителя автобуса, который 7 августа попал в крупное ДТП под Новороссийском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Александра Скорикова.

"Составлен протокол о привлечении к административной ответственности за то, что по тахометру провел больше времени за рулем, чем положено, и должен был отдыхать", – рассказал Скориков.

Адвокат сообщил, что в протоколе не были указаны санкции в отношении правонарушителя. Статья по данному нарушению предусматривает штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

7 августа под Новороссийском произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и внедорожника. В аварии погибли 3 человека. Все жертвы ДТП были пассажирами автомобиля Volkswagen Touareg. 44 человека были доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".