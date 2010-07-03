Появилось видео поднятия автобуса из обрыва после ДТП под Новороссийском

В соцсетях появилось видео последствий ДТП под Новороссийском. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб поднимают автобус, который после столкновения с внедорожником упал в обрыв высотой 30 метров.
Видео: vk.com/nvrsk_road
Вечером 7 августа под Новороссийском произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Погибли 3 человека, двое из них – дети.
Всего в автобусе и автомобиле на момент аварии находились 45 человек. Госпитализированными в местные больницы оказались 44 пострадавших.
Отмечается, что экскурсионный автобус принадлежит санаторию "Эллада". Он следовал из Пшады в Анапу. В учреждении уже подтвердили принадлежность автобуса лечебнице.
Сотрудники СК по факту происшествия завели уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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