Появилось видео поднятия автобуса из обрыва после ДТП под Новороссийском

В соцсетях появилось видео последствий ДТП под Новороссийском. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб поднимают автобус, который после столкновения с внедорожником упал в обрыв высотой 30 метров.



Вечером 7 августа под Новороссийском произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Погибли 3 человека, двое из них – дети.

Всего в автобусе и автомобиле на момент аварии находились 45 человек. Госпитализированными в местные больницы оказались 44 пострадавших.

Отмечается, что экскурсионный автобус принадлежит санаторию "Эллада". Он следовал из Пшады в Анапу. В учреждении уже подтвердили принадлежность автобуса лечебнице.

Сотрудники СК по факту происшествия завели уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.