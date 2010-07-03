Фура с сухим льдом убила водителя в Красноярском крае

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Фура, перевозившая сухой лед, прямо во время движения полностью разрушилась. В результате происшествия погиб водитель большегруза. Инцидент произошел на трассе в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы краевого главка МВД Владимира Юрченко.

"Предположительно, в результате технических неисправностей произошло разрушение автомобиля. Водитель погиб на месте", – сообщил журналситам Юрченко.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД перекрыли участок дороги в районе происшествия. На месте работают следователи.

В ведомстве заверили, что угрозы жизни и здоровью граждан нет. Экологическая угроза не объявлялась.

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