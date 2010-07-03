В сети появилось видео с места страшного ДТП под Новороссийском

В соцсетях появился видеофрагмент с места ДТП с участием автобуса, произошедшего под Новороссийском. На кадрах видны множественные автомобили "Скорой помощи", а также сотрудников ГИБДД.

По последним данным в аварии погибли 4 человека, в том числе двое детей. Еще 27 человек госпитализированы в ближайшие больницы.

Видео: соцсети

В ГИБДД России заявили , что причиной аварии с участием автобуса под Новороссийском стало лобовое столкновение с автомобилем. После ДТП оба транспортных средства упали в обрыв, высота которого составляла 30 метров.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко сообщил, что спасатели извлекли всех пострадавших из под обломков. Всего в автобусе и автомобиле на момент аварии находились 45 человек.