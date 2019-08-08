Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

00:41 (обновлено 08.08.2019 01:12)

Причиной аварии с участием автобуса под Новороссийском стало лобовое столкновение

происшествия ДТП

00:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/nvrsk_online

Причиной аварии с участием автобуса под Новороссийском стало лобовое столкновение с автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

"По предварительной информации, около 22:20 на 16 километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобус Hyundai", – сообщили в ведомстве.

В ГИБДД отметили, что после аварии автомобиль вместе с автобусом упали в обрыв, высота которого составляла 30 метров.

Сообщается, что сейчас спасатели пытаются извлечь 16 человек из под обломков. Всего в автобусе и автомобиле находились 45 человек. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"По уточненным данным, в автобусе находился 41 человек – 39 пассажиров, водитель и экскурсовод, в легковом автомобиле – 4 человека", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что экскурсионный автобус принадлежит санаторию "Эллада". Он следовал из Пшады в Анапу. В лечебном учреждении уже подтвердили принадлежность автобуса

"Это наш экскурсионный автобус", – заявил представитель санатория.

Ранее сообщалось, что под Новороссийском произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса. Число погибших в аварии на данный момент составляет 4 человека. Двое из них – дети. Еще 27 человек доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что экскурсионный автобус принадлежит санаторию "Эллада". Он следовал из Пшады в Анапу.

Читайте также

происшествия ДТП

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика