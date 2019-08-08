00:41 (обновлено 08.08.2019 01:12)
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Фото: vk.com/nvrsk_online
Причиной аварии с участием автобуса под Новороссийском стало лобовое столкновение с автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
"По предварительной информации, около 22:20 на 16 километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобус Hyundai", – сообщили в ведомстве.
В ГИБДД отметили, что после аварии автомобиль вместе с автобусом упали в обрыв, высота которого составляла 30 метров.
Сообщается, что сейчас спасатели пытаются извлечь 16 человек из под обломков. Всего в автобусе и автомобиле находились 45 человек. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"По уточненным данным, в автобусе находился 41 человек – 39 пассажиров, водитель и экскурсовод, в легковом автомобиле – 4 человека", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что экскурсионный автобус принадлежит санаторию "Эллада". Он следовал из Пшады в Анапу. В лечебном учреждении уже подтвердили принадлежность автобуса
"Это наш экскурсионный автобус", – заявил представитель санатория.
Ранее сообщалось, что под Новороссийском произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса. Число погибших в аварии на данный момент составляет 4 человека. Двое из них – дети. Еще 27 человек доставлены в местную больницу с травмами различной степени тяжести.
Отмечается, что экскурсионный автобус принадлежит санаторию "Эллада". Он следовал из Пшады в Анапу.
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