В результате ДТП на Лермонтовском проспекте пострадали два человека

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На Лермонтовском проспекте в районе одноименной станции Московского метрополитена столкнулись BMW и Toyota, пострадали два человека. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одного из них эвакуировали в больницу на вертолете Московского авиационного центра.

Движение транспорта на проспекте не перекрывалось.

Вечером в понедельник стало известно о крупной аварии на МКАД. Пять машин столкнулись в районе Химкинского моста – участниками ДТП стали "Газель", микроавтобус и три авто. Пострадали три человека.