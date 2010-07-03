ДТП с участием автомобиля аварийной службы произошло на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Перово произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В районе дома 36 по шоссе Энтузиастов столкнулись Hyundai Porter и машина аварийной службы на базе КамАЗ", – сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

"В результате аварии пострадал один человек", – добавил источник.

Ранее на МКАД столкнулись 5 автомобилей. Участниками аварии стали автомобиль "Газель", микроавтобус и еще три легковушки.