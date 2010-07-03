Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали при столкновении грузовика с легковым автомобилем в Москве. Они находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили ТАСС в понедельник, 5 августа в экстренных службах, авария произошла на 1-й Фрезерной улице возле дома 13.

4 августа два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе около аэропорта Внуково.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на отбойник, в результате произошло возгорание автомобиля.