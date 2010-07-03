Два человека погибли в ДТП около аэропорта Внуково

Два человека погибли в ДТП на Киевском шоссе около аэропорта Внуково. Об этом Агентству "Москва" рассказали в экстренных службах.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на отбойник, в результате произошло возгорание автомобиля.

2 августа в Москве водитель въехал в банк на машине. Очевидцы сняли видео, как внедорожник застрял на ступенях около входа в здание.