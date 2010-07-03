Полицейский и пассажирка такси пострадали в ДТП в столице

Фото: Агентство "Москва"

На Большой Сухаревской площади в результате ДТП пострадали два человека. Столкнулись полицейский автомобиль и такси.

"Пострадал сотрудник полиции и пассажирка такси", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы таксист устроил гонки с полицией и перевернулся. Инцидент произошел в Нижегородском районе на улице 1-й Фрезерной. По предварительным данным, сотрудники ДПС попытались остановить водителя для проверки документов, но тот промчал мимо.

А днем ранее в Москве водитель въехал в банк на машине. Автомобилист, выезжая с парковки, проехал прямо вместо того, чтобы повернуть налево, и его машина заехала на лестницу.

