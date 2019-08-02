Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В выходные, 3 и 4 августа, пассажиров Филевской линии метро снова ждут ограничения: шесть станций между "Киевской" и "Кунцевской" закроют до понедельника. Также в эти дни в городе на некоторых улицах будут проводить ремонт дорог. Рассказываем, что перекроют и как объехать, чтобы добраться до цели.



Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина

Закрытие ряда станций метро

Участок Филевской линии столичной подземки между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт 3 и 4 августа. В субботу и воскресенье для пассажиров окажутся недоступны станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Временные ограничения связаны с реконструкцией наземного участка линии.

При этом станция "Киевская" Филевской линии будет открыта. Пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада" и совершить пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. А станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Во время закрытия станций пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами "КМ". "КМ1" будут следовать с промежуточными остановками у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут "КМ2" свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Время работы компенсационных маршрутов – с 5 часов утра до 2 часов ночи следующего дня. В обычном режиме станции Филевской линии заработают 5 августа в 5:30.

В связи с работами по реконструкции в эти дни в районах Филевский парк и Дорогомилово произойдет изменение в схемах дорожного движения. В частности, на участке улицы Большой Дорогомиловской – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала введут выделенную полосу для компенсационных маршрутов и общественного транспорта.

Фото: transport.mos.ru

Также запретят остановку и стоянку на следующих улицах:

Украинский бульвар (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко);

участок улицы Барклая (от улицы Большой Филевской до улицы Сеславинской);

набережная Тараса Шевченко;

разворотная площадка в районе дома 2, корпуса 1, на улице Новозаводской.

Фото: transport.mos.ru

Также будет запрещен правый поворот с улицы Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала. Проехать на площадь можно будет с улицы Большой Дорогомиловской при движении от Бережковской набережной.

Ремонт моста

С 22 часов 3 августа до 8 часов утра 4 августа будет перекрыт участок дороги Большого Москворецкого моста от Болотной улицы до улицы Варварки в связи с проведением капитального ремонта. В эти дни, возможно, будут дополнительно перекрыты и прилегающие улицы. Для объезда можно воспользоваться Большим Каменным или Большим Устьинским мостами.

Ремонт дорог

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, будет изменена схема дорожного движения на Озерковской набережной из-за ремонта дорожного покрытия. В период с 22 часов 2 августа до 8 часов утра 6 августа будет полностью перекрыт для проезда участок от пересечения с Садовническим проездом до пересечения с Зацепским Валом. Кроме того, Руновский и Озерковский переулки в дни ограничений сделают с двусторонним движением.

Чтобы объехать закрытый участок, можно воспользоваться Садовнической или Космодемьянской набережными, на которые можно съехать с Нижней Краснохолмской улицы.