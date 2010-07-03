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Москва 24

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06:00

В центре Москвы на четыре месяца ограничат движение

город транспорт дороги перекрытия общество авто

06:00

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

С июля по октябрь движение транспорта в центре столицы будет ограничено. Подобные ограничительные меры связаны с проведением комплекса инженерных работ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Ограничения движения действуют с 11 июля по 1 августа круглосуточно на пересечении улицы Еланского и 2 переулка Тружеников (одна полоса частично), в переулке Хользунова в районе дома 15/18, строение 1 (одна полоса с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства)", – рассказали в ведомстве.

Также с 1 по 24 октября круглосуточно будет ограничено движение на улице Большой Пироговской в районе дома 15.

С 1 по 25 августа, а также с 10 по 25 сентября нельзя будет проехать по улице Зубковской в районе дома 7, строение 1.

Ранее стало известно, что участок Сокольнической линии метро закроют на неделю.

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город транспорт дороги перекрытия общество авто

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