Движение транспорта в центре Москвы перекроют 13 июля из-за Ночного забега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Фрунзенской и Лужнецкой набережных перекроют 13 июля из-за проведения Ночного забега. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы.

С 21:30 до 23:30 проезд закроют на улице Лужники и на аллее Славы. Также нельзя будет проехать с 22:00 13 июля до 00:40 14 июля по Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

Кроме того, в связи с проведением мероприятий ко Дню московского транспорта перекрытия будут действовать на трех участках московских улиц. Так, с 20:00 12 июля до 09:00 14 июля нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова – от Садового кольца до Бульварного кольца.

С 23:00 12 июля до 20:00 13 июля перекроют движение по Чистопрудному бульвару, а с 00:01 до 20:00 13 июля – по Продольному проезду. Также движение по одной полосе ограничат на Цветном бульваре и Трубной площади в период с 23:00 12 июля до 09:00 14 июля.

Ранее стало известно, что движение на участке дублера Рублевского шоссе ограничено до 31 августа. Причинами перекрытия являются работы по реконструкции газопровода.

Уточняется, что нельзя проехать в районе Рублевского шоссе – от дома № 91, корпуса 4 и до дома № 83, корпуса 5. Ограничения будут действовать на одной полосе с обустройством временных уширений.

