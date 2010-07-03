Движение на западе столицы ограничат с 6 по 8 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На западе столицы с 6 по 8 июля ограничат движение транспорта в связи с реконструкцией Филевской линии метрополитена, сообщает пресс-служба ЦОДД.
Как отмечается, с 6 по 7 июля временно приостановят движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
"В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 8 июля 2019 года", – говорится в сообщении.
На участке Большой Дорогомиловской от улицы Раевского до площади Киевского вокзала введут обособленную полосу для приоритетного проезда компенсационных маршрутов.
Для приоритетного проезда общественного транспорта запретят остановку-стоянку на следующих улицах: Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); участке улицы Барклая (от Большой Филевской до улицы Сеславинской); набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар); разворотной площадке в районе дома 2, корпуса 1 по улице Новозаводской.
Кроме того, будет запрещен правый поворот с улицы Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала.
Водителей призвали заранее планировать маршрут.
В связи со строительством новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро на двух участках Дмитровского шоссе ограничат движение.
С 8 июля по 24 августа на участке шоссе в районе дома № 75 перекроют одну из полос. Кроме того, одну полосу займут с 26 июля по 24 августа в районе дома № 66.
Ранее стало известно, что движение на участке дублера Рублевского шоссе ограничено до 31 августа. Причинами перекрытия являются работы по реконструкции газопровода.
Уточняется, что нельзя проехать в районе Рублевского шоссе – от дома № 91, корпуса 4 и до дома № 83, корпуса 5. Ограничения будут действовать на одной полосе с обустройством временных уширений.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.