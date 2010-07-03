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10:43

Движение на Дмитровском шоссе ограничат из-за строительства метро

транспорт перекрытия

10:43

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На двух участках Дмитровского шоссе ограничат движение. Это связано со строительством новых станций Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

С 8 июля по 24 августа на участке шоссе в районе дома №75 перекроют одну из полос. Кроме того, одну полосу займут с 26 июля по 24 августа в районе дома №66, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по улице Оранжерейной на востоке города будет перекрыто 3 июля с 11:30 до 12:30 в связи с проведением крестного хода.

В ближайшие годы на севере салатовой ветки построят три новые станции – "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". С их помощью пассажиры смогут добраться до проектируемого Международного научно-образовательного кластера "Физтех-ХХI" и Технопарка МФТИ. Участок пройдет вдоль Дмитровского шоссе и составит 3,1 километра.

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