Движение на востоке столицы перекроют из-за крестного хода

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение транспорта по улице Оранжерейная на востоке столицы будет перекрыто 3 июля.

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, ограничение введут в связи с проведением крестного хода.

Полное перекрытие будет действовать с 11:30 до 12:30 и коснется всей улицы, передает Агентство "Москва".

В среду на Святом озере в Косино-Ухтомском районе пройдет праздник чудотворной иконы Божией Матери "Косинская".

В 9:30 в храме на улице Большая Косинская, дом 29 состоится литургия. После на берегу пройдет молебен с освящением вод.

Ранее сообщалось, что движение в районе улицы 5-я Кожуховская на юге и юго-востоке столицы ограничат по 20 декабря.