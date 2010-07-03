Движение в районе улицы 5-я Кожуховская ограничат по 20 декабря

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение в районе улицы 5-я Кожуховская на юге и юго-востоке столицы ограничат с 13 июня по 20 декабря.

Как сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса Москвы, на улице будет проходить реконструкция инженерных сетей.

Ограничение на одной полосе круглосуточно будет действовать и на участках улиц 6-я Кожуховская и 3-й Кожуховский проезд.

Ранее участок улицы Свободы на северо-западе Москвы также из-за проведения инженерных работ перекрыли на два месяца.