Движение на ТТК в Москве ограничат на три месяца

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение транспорта будет ограничено на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве с 15 мая по 15 августа.

Об этом сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплексе столицы. Ограничение круглосуточно будет действовать на одной полосе на участке от Новодевичьей до Лужнецкой набережных в связи с реконструкцией дорожного покрытия.

Кроме того, из-за реконструкции газопровода с 15 мая по 1 июня движение ограничат в районе Аэропорт. Проезд будет организован по одной полосе на участке Старого Зыковского проезда, а также улицах Коккинаки, Академика Илюшина и Красноармейской.

Также с 15 мая по 1 июня в связи с проведением инженерных работ движение ограничат в Рязанском проезде, Рязанском переулке и улицах Новорязанская и Новая Басманная. Оно будет введено на одной полосе с ликвидацией парковочного пространства.

Ранее сообщалось, что с 13 мая ограничение движения круглосуточно будет действовать в районах Даниловский и Замоскворечье.