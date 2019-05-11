Движение ограничат в столичном районе Даниловский

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Ограничение движения круглосуточно будет действовать в столичном районе Даниловский с 13 мая по 8 июня.

Об этом сообщили Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Из-за инженерных работ движение перекроют в Духовском переулке от 10 до 16 дома. Проезд закроют на одной полосе с ликвидацией парковочного пространства.

Кроме того, по аналогичной причине ограничение будет введено с 13 мая по 1 июня в Замоскворечье на участке Руновского переулка в районе дома 5, строение 1.

Также с 13 мая по 30 июня перекроют участок Батюнинского проезда в районе Печатнике от дома 11, строение 1 до дома 8, строение 6.

Ранее сообщалось, что по этой же причине движение по проезду Завода Серп и Молот на юго-востоке Москвы ограничат с 12 мая по 30 сентября.