Движение по проезду Завода Серп и Молот ограничат

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Движение по проезду Завода Серп и Молот на юго-востоке Москвы ограничат с 12 мая по 30 сентября.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, перекрытие будет действовать из-за проведения работ на инженерных сетях на одной полосе от дома 8, строение 1.

Кроме того, с 13 мая по 15 июля из-за инженерных работ перекроют участок от 1-й Мытищинской улицы, дом 15, строение 1 до 2-й Мытищинской улицы на северо-востоке города.

Ранее сообщалось, что движение по участку Елисеевского переулка ограничат 12 мая из-за массовых мероприятий.