Садовое кольцо перекроют 19 мая на время велофестиваля

Дороги в центре Москвы перекроют 19 мая из-за весеннего велофестиваля.
"Садовое кольцо будет закрыто для автомобилистов в районе 07:00 по местному времени, а ограничения снимут по мере прохождения колонны велосипедистов", – рассказали ТАСС в пресс-службе департамента транспорта столицы.
До 18:00 будут закрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. Также в 13:30 для автомобилей закроется Каланчевская улица и будет доступна для проезда по мере прохождения колонны.
Ранее сообщалось, что первый весенний велофестиваль пройдет 19 мая. Участники проедут по Садовому кольцу дважды – сначала утром на велогонке, а потом днем в заезде для всех желающих.
Старт будет расположен на проспекте Сахарова. Регистрация на утренний заезд на велогонку "Садовое кольцо" открыта. Днем все желающие смогут проехать большой колонной по Садовому кольцу, освобожденному от машин. Сбор начнется в 12:00, старт назначен на 13:00. Участником заезда может стать любой желающий старше 14 лет.
В Москве в 2019 году пройдут два велофестиваля и ночной велопарад. Велофестивали пройдут 19 мая и 15 сентября, ночной велопарад – 13 июля. В начале августа 2018 года в Москве прошел четвертый ночной велопарад, собравший рекордное число участников – более 30 тысяч. Участники преодолели дистанцию в 21 километр, скорость потока не превышала 15 километров в час.
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