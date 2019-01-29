Два велофестиваля и ночной велопарад пройдут в столице

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Москве в 2019 году пройдут два велофестиваля и ночной велопарад. Об этом со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщает Агентство "Москва".

Велофестивали пройдут 19 мая и 15 сентября, ночной велопарад – 13 июля.

В пресс-службе департамента отметили, что представители проекта Let’s bike it! сами отказались от проведения в столице зимнего велопарада.

В начале августа 2018 года в Москве прошел четвертый ночной велопарад, собравший рекордное число участников – более 30 тысяч. Участники преодолели дистанцию в 21 километр, скорость потока не превышала 15 километров в час.