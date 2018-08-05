Московский ночной велопарад собрал рекордное количество участников

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Более 30 тысяч человек приняли участие в московском ночном велопараде. Это стало новым рекордом для мероприятия, которое проходит в столице уже в четвертый раз, сообщает Агентство "Москва".

Участники преодолели дистанцию в 21 километр, скорость потока не превышала 15 километров в час.

Темой парада стал "Космос". Куратор проекта по развитию велокультуры Let's bike it! Владимир Кумов объяснил такой выбор метеоритными дождями в августе.

"Сегодня здесь можно увидеть участников на летающих тарелках, в специальных костюмах", – рассказал организатор.

Из-за велопарада было ограничено движение по нескольким московским улицам – на пути от Суворовской до Болотной площади.

В прошлом году в заезде приняли участие 10 тысяч человек.