Движение в центре столицы перекрыли из-за проведения ночного велопарада

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
На центральных улицах Москвы ограничил и перекрыли движение транспорта из-за проведения ночного велопарада, передает Агентство "Москва".
В связи с проведением спортивного мероприятия с 22:30 движение перекрыли на Суворовской площади, улице Самотечная и Садовая-Самотечная, а также Цветном, Петровском, Страстном, Тверском и Никитском бульварах.
Помимо этого, заблокируют проезд на Новом Арбате, Хамовническом Валу, Моховой, Охотном Ряду и Театральному проезду, а также на Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережных.
Кроме того, автомобилисты, которые планируют свои маршруты через центр, не смогут проехать по Новой и Старой площадях, улицам Варварка и Болотная, а также Большому Москворецкому мосту и Болотной площади.
Также с пяти часов вечера 4 августа до трех утра 5 августа на Суворовской площади и примыкающих к ней улицах движение будет открыто только по одной полосе. На Болотной площади и прилегающих улицах аналогично проехать можно будет только по одной полосе с 23:00 4 августа до четырех утра 5 августа.
Участники ночного велопарада стартуют в 23:00 с Суворовской площади. Их маршрут протянется на 20 километров, а финишируют велосипедисты на Болотной площади.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин пригласил на своей странице в Twitter всех москвичей принять участие в заезде. Мэр города попросил горожан проверить исправность своих велосипедов и наличие фонарей.
В субботу в центре Москвы ограничат движение
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