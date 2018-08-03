Собянин пригласил жителей Москвы на ночной велопарад 4 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин на своей странице в Twitter пригласил москвичей принять участие в ночном велопараде, который состоится в субботу.

"Завтра пройдет четвертый ночной велопарад. Сбор в 22:00 на Суворовской площади. Это не спортивная гонка, но подготовиться надо. Проверьте исправность велосипеда, наличие фонарей и специального сиденья, если берете ребенка", – написал мэр.

Четвертый ночной велопарад состоится в столице в субботу, 4 августа, ожидается около 20 тысяч участников. Велосипедисты преодолеют около 20 километров. Старт намечен в 23:00 на Суворовской площади. Затем участники проедут по центральным улицам и набережным и финишируют на Болотной площади. Перед заездом организуют развлекательную программу и конкурсы.

Перед парадом введут льготы на провоз двухколесного транспорта в электричках. Бесплатно провезти велосипед можно будет с 23:00 3 августа до 23:00 5 августа. Нужно получить специальный бесплатный билет для прохода через турникет в кассе вокзала. Скидки предложат участникам парада на станциях проката "Велобайк".