Дорожные ограничения в выходные. Что перекроют и как объехать

В эти выходные в столице состоится самый массовый ночной велопарад – ожидается около 20 тысяч участников. Однако, чтобы провести заезд без происшествий, в ночное время перекроют несколько улиц в центре города. Кроме того, в Москве продолжают строительство новых домов, станций метро и дорог. Обо всех ограничениях для автомобилистов в эти выходные, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ночной велопарад

Ночной велопарад стартует в столице вечером 4 августа. Ради мероприятия в центре города перекроют движение на многих улицах. Участки будут постепенно открывать по мере продвижения велосипедистов. Так, с 22:30 проезд закроют на Суворовской площади, Самотечной и Садовой-Самотечной улицах, Цветном, Страстном, Петровском, Тверском и Никитском бульварах, Новом Арбате, Моховой, Хамовническом Валу, Охотном Ряду, а также перекроют движение по Театральному проезду.

Фото: transport.mos.ru

Нельзя будет проехать и по нескольким набережным: Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской. Перекрытия запланированы также на Новой и Старой площадях, Варварке, Большом Москворецком мосту, Болотной улице и Болотной площади.

Частичные ограничения введут с 17 часов 4 августа до 3 часов 5 августа на Суворовской площади и примыкающих к ней улицах. Там для авто выделят только одну полосу движения. Закроют одну полосу и на Болотной площади и прилегающих улицах. Ограничение продлится с 23 часов 4 августа до 4 часов 5 августа.

Закрытие вестибюлей метро

Вестибюли станций "Люблино" и "Третьяковская" закроют для ремонта до 6 августа. С 22 часов 3 августа до открытия метрополитена 6 августа будет закрыт южный вестибюль станции "Люблино" (на улице Совхозная, дом 41). Для входа и выхода в город будет работать северный вестибюль станции. Кроме того, в этот же период для пассажиров закроют вестибюль станции "Третьяковская" и прилегающий к нему подуличный переход (на улице Большая Ордынка, Большой Толмачевский переулок). Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль станции "Новокузнецкая".

Съемки фильма

Фото: transport.mos.ru

В Орликовом переулке и на участке улицы Каланчевская в Москве будет перекрыто движение транспорта с 22 часов 4 августа до 6 часов 5 августа. Движение перекроют в связи со съемками фильма. Перекрытия будут действовать в Орликовом переулке – от улицы Каланчевская до Садового кольца и на улице Каланчевская – от Проектируемого проезда № 967 до Орликова переулка в сторону Садового кольца. Объехать перекрытые улицы можно будет по улице Маши Порываевой.

Строительство зданий, дорог и метро

Фото: transport.mos.ru

До 28 августа полностью перекрыт участок Среднего Международного переулка – от пересечения с Международной улицей до дома 17, корпус 1 по Международной улице. Здесь продолжают строительство жилого комплекса. Объехать закрытый участок можно, воспользовавшись переулком возле соседнего бизнес-центра.

Фото: transport.mos.ru

Также в связи со строительством здания до 29 августа частично перекрыта одна полоса Пресненского Вала в районе владения 21 (участок 1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

В Промышленном проезде от дома 6, строение 5 до дома 6, строение 3 по улице Барклая благоустраивают строительную площадку. До 10 августа на этом участке ограничено движение по одной полосе.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, до 14 августа перекрыт Коленчатый переулок – от дома 16 до пересечения с улицей Мишина. Участок закрыли для автомобилей из-за строительства жилого дома. Объехать закрытый участок можно, воспользовавшись улицей Мишина или Петровско-Разумовским проездом.

Фото: transport.mos.ru

С 1 августа по 30 октября полностью перекрыт 22-й километр дублера Калужского шоссе в сторону центра. Объехать закрытый участок можно по основной трассе.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством участка Кожуховской линии метро до 1 декабря полностью перекрыт участок проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом. Объехать закрытый участок можно по шоссе Энтузиастов, развернувшись на эстакаде на Авиамоторной улице.

Фото: transport.mos.ru

До 31 августа сложнее проехать по одной полосе на участке Дмитровского шоссе – от дома 65 до дома 71. Это связано со строительством Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

До 25 августа ограничено движение по одной полосе Нахимовского проспекта – на участке от дома 67 до дома 63. Это нужно для реконструкции инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

Также до 25 августа прокладывают инженерные сети на Ходынской улице. В районе дома 9, строение 2 по Пресненскому Валу перекрыта одна полоса движения (участок 1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

По 15 сентября происходит поэтапное перекрытие одной полосы движения по улице Асеева. От дома 12-14 по улице Усиевича до дома 6 по улице Асеева подключают инженерные сети.

Фото: transport.mos.ru

На 5-й Магистральной улице в районе дома 18 также перекрыли одну полосу, организовав приоритетное право проезда. Ограничение действует по 25 августа.