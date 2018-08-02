График наземного транспорта в Москве изменится 4 августа

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В столице 4 августа график наземного транспорта изменят в связи с проведением ночного велопарада, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
Автобусы "Т13", №15 будут следовать от ВДНХ (южная) до остановки "Метро "Марьина роща"-Театр "Сатирикон" с 19:30 до окончания велопарада.
Автобусы №158 будут курсировать от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг с 22:00 до окончания мероприятий.
С 22:30 до окончания мероприятий автобусы "А", "Б" (внутренние и внешние), "М1", "М2", "М3", "М5", "М6", "М7", "М8", "М9", "М10", "М27", "Т25", "Т79", №24, 39, 64, 101, 116, 122, 144, 243, 806, 904, "Н1", "Н2", "Н3", "Н4", "Н5", "Н6", "Н7" могут следовать с увеличенными интервалами.
Троллейбусы №28, трамваи №7, 9 могут курсировать с увеличенными временными интервалами.
Четвертый ночной велопарад пройдет в столице в субботу, 4 августа. Ожидается около 20 тысяч участников. Велосипедисты преодолеют около 20 километров. Старт намечен в 23:00 на Суворовской площади. Затем участники проедут по центральным улицам и набережным и финишируют на Болотной площади. Перед заездом организуют развлекательную программу и конкурсы.
Перед парадом введут льготы на провоз двухколесного транспорта в электричках. Бесплатно провезти велосипед можно будет с 23:00 3 августа до 23:00 5 августа.
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