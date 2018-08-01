Самый массовый ночной велопарад пройдет в столице 4 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четвертый ночной велопарад состоится в столице в субботу, 4 августа, ожидается около 20 тысяч участников, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса.

Велосипедисты преодолеют около 20 километров. Старт намечен в 23:00 на Суворовской площади. Затем участники проедут по центральным улицам и набережным и финишируют на Болотной площади. Перед заездом организуют развлекательную программу и конкурсы.

"Московский велопарад – это не гонка, средняя скорость потока не превысит 15-16 километров в час, поэтому принять участие в заезде могут все желающие, независимо от возраста и физической подготовки", – рассказали представители транспортного комплекса. Участники обязательно должны оборудовать велосипеды передним и задним фонарями.

Перед парадом введут льготы на провоз двухколесного транспорта в электричках. Бесплатно провезти велосипед можно будет с 23:00 3 августа до 23:00 5 августа. Нужно получить специальный бесплатный билет для прохода через турникет в кассе вокзала. Скидки предложат участникам парада на станциях проката "Велобайк".

В ведомстве отметили, что количество участников парадов растет с каждым годом, как и число регулярных пользователей велосипедов. Причиной стало развитие инфраструктуры и рост сети проката.

Ранее сообщалось, что ради парада в центре города перекроют движение на многих улицах. Участки будут постепенно открывать по мере продвижения велоколонны.