Ночной велопарад. Какие улицы перекроют в центре столицы

27 июля, 10:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ночной велопарад стартует в столице вечером 4 августа. Ради мероприятия в центре города перекроют движение на многих улицах. Участки будут постепенно открывать по мере продвижения велоколонны.
С 22:30 проезд закроют на Суворовской площади, Самотечной и Садовой-Самотечной улицах, Цветном, Страстном, Петровском, Тверском и Никитском бульварах, Новом Арбате, Моховой, Хамовническом Валу, Охотном Ряду и в Театральном проезде. Нельзя будет проехать и по нескольким набережным: Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской. Перекрытия запланированы также на Новой и Старой площадях, Варварке, Большом Москворецком мосту, Болотной улице и Болотной площади, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Частичные ограничения введут с 17:00 до 03:00 5 августа на Суворовской площади и примыкающих к ней улицах. Там для авто выделят только одну полосу движения. Закроют одну полосу на Болотной площади и прилегающих улицах. Ограничение продлится с 23:00 до 04:00 5 августа.
Старт парада состоится в 23:00 на Суворовской площади. Велосипедисты преодолеют 20 километров и финишируют на Болотной площади.
Всего в этом году в столице было запланировано четыре велопарада: 11 февраля прошел зимний велопарад, 20 мая – Московский велопарад на Садовом кольце, 4 августа состоится ночной, а в сентябре – осенний велопарад.
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