Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение в районе улицы Дубининской ограничат с 4 по 18 мая в связи с инженерными работами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

Отмечается, что водители не смогут проехать по улице Дубининской и по Керамическому проезду в районе владения 50. При этом перекрытие распространяется только на одну полосу с обустройством временных уширений.

Ранее сообщалось об ограничении движения 1 мая из-за проведения первомайской праздничной демонстрации на Красной площади.

Перекрытия начнут действовать с 06:30 и до окончания мероприятия на улицах Ильинке и Варварке, на площади Васильевский Спуск, Москворецкой и Кремлевской набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском и Лубянском проездах, на Старой площади, в Солянском проезде, на улице Солянке – от Яузского бульвара до Подколокольного переулка на одной полосе в каждом направлении.

Кроме того, с 09:00 нельзя будет проехать по Тверской улице – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, также будут перекрыты улицы Охотный ряд и Моховая.