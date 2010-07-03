Движение в центре столицы ограничат 1 мая

Фото: Москва 24/Игорь иванко

Движение в центре Москвы ограничат 1 мая из-за проведения первомайской праздничной демонстрации на Красной площади. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

Перекрытия начнут действовать с 06:30 и до окончания мероприятия на улицах Ильинка и Варварка, на площади Васильевский Спуск, Москворецкой и Кремлевских набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском и Лубянском проездах, на Старой площади, в Солянском проезде, на улице Солянка – от Яузского бульвара до Подколокольного переулка на одной полосе в каждом направлении.

Кроме того, с 09:00 нельзя будет проехать по Тверской улице – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, также будут перекрыты Охотный ряд и Моховая улицы.

Помимо этого, водители столкнутся с ограничениями движения в апреле и мае из-за подготовки к параду в честь Дня Победы.

Так, с 21:00 24 апреля полностью перекроют Тверскую улицу. В тот же день с 22:00 и до завершения репетиции парада проезд транспорта будет ограничен на улицах Ильинка, Варварка, Воздвиженка, а также на Большом Москворецком мосту.

Кроме того, с 17:30 до 20:00 29 апреля и 4 мая, а также с 05:30 до 08:00 7 и 9 мая для автомобилистов будут недоступны улицы Нижние Мневники, Красная Пресня, Садовая-Кудринская. Также перекроют Звенигородское шоссе.

В центре Москвы ограничения введут с 17:30 29 апреля и 4 мая, а также с 05:30 7 мая. До завершения репетиций движение ограничат на Тверской и Воздвиженке, а также на Болотной, Котельнической, Софийской, Раушской набережных, на некоторых мостах и проездах.

Также водителей предупредили о полном перекрытии Большого Каменного моста, Новинского бульвара, Триумфальной площади 29 апреля и 4 мая. Ограничения будут действовать с 22:30 и до окончания репетиции.

7 мая с 10:00 нельзя будет проехать по Новому Арбату, Садовой-Кудринской, Мневникам и Звенигородскому шоссе.