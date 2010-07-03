Движение перекроют в центре столицы из-за мотофестиваля

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Движение перекроют в центре столицы на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой с 23:30 3 мая до 15:00 4 мая, передает портал мэра и правительства Москвы.

Из-за проведения Московского городского весеннего мотофестиваля ограничение также будет действовать с 23:30 2 мая до 23:30 3 мая по одной полосе в каждом направлении.

По той же причине 4 мая с 11:00 движение будет перекрыто на участке Садового кольца – от улицы Новая Басманная до Ленинского проспекта, а также на участке Фрунзенской набережной – от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее заявил, что третий ежегодный мотофестиваль, который приурочен к открытию мотосезона, с 2019 года будет двухдневным.

3 мая посетителей ждет развлекательная и шоу-программа в Парке Горького, а 4 числа на проспекте Академика Сахарова стартует мотопарад по Садовому кольцу. Предполагается, что в заезде примут участие около шести тысяч человек.