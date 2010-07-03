Московский мотопарад впервые станет двухдневным

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В Москве 3 и 4 мая пройдет третий ежегодный мотофестиваль, который приурочен к открытию мотосезона в 2019 году. В рамках мероприятия состоится мотопарад, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире радио "Говорит Москва".

"Также это возможность еще раз напомнить, что на дорогах появился двухколесный транспорт, и автомобилистам следует быть внимательнее", – сказал заммэра.

В текущем году мотофестиваль будет проходить два дня. 3 мая посетителей ждет развлекательная и шоу-программа в Парке Горького, а 4 числа на проспекте Академика Сахарова стартует мотопарад по Садовому кольцу. Предполагается, что в заезде примут участие около шести тысяч человек.

"Московский мотофестиваль – праздник не только для мотоциклистов. Это возможность поближе познакомиться с мотокультурой и напоминание о том, как важно взаимоуважение на дороге", – отметил Ликсутов.

В октябре прошлого года мотопарад, посвященный закрытию мотосезона, посетили более 40 тысяч человек. Колонна байкеров стартовала на проспекте Академика Сахарова и проследовала по Садовому кольцу до Воробьевых гор. По маршруту следования колонну сопровождали сотрудники ГИБДД, а движение автотранспорта было ограничено.