Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за репетиции парада

Ряд улиц перекроют в центре, на севере и северо-западе столицы в апреле и мае для подготовки к параду в честь Дня Победы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, с 21:00 24 апреля полностью перекроют Тверскую улицу. В тот же день с 22:00 и до завершения репетиции парада проезд транспорта будет ограничен на улицах Ильинка, Варварка, Воздвиженка, а также на Большом Москворецком мосту.
Кроме того, с 17:30 до 20:00 29 апреля и 4 мая, а также с 05:30 до 08:00 7 и 9 мая для автомобилистов будут недоступны улицы Нижние Мневники, Красная Пресня, Садовая-Кудринская. Также перекроют Звенигородское шоссе.
В центре Москвы ограничения введут с 17:30 29 апреля и 4 мая, а также с 05:30 7 мая. До завершения репетиций движение ограничат на Тверской и Воздвиженке, а также на Болотной, Котельнической, Софийской, Раушской набережных, на некоторых мостах и проездах.
Фото: "Московский транспорт"
Помимо этого, водителей предупредили о полном перекрытии Большого Каменного моста, Новинского бульвара, Триумфальной площади 29 апреля и 4 мая. Ограничения будут действовать с 22:30 и до окончания репетиции.
7 мая с 10:00 нельзя будет проехать по Новому Арбату, Садовой-Кудринской, Мневникам и Звенигородскому шоссе.
В этом году 9 Мая на Красную площадь выйдут 35 парадных пеших расчетов. Среди них будут сержанты, офицеры, курсанты военных вузов, а также суворовцы и нахимовцы. Мимо кремлевских стен также проедет более 100 единиц военной техники. Из новинок зрители увидят чеченские багги Чаборз М-3. В небо поднимутся 74 самолета и вертолета.
Военную технику помоют перед парадом в честь Дня Победы
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