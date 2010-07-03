Первая репетиция парада в честь Дня Победы проходит в Алабине

На подмосковном полигоне Алабино началась первая репетиция парада в честь Дня Победы, сообщает телеканал Москва 24.
Перед 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне полигон превратился в полноразмерный макет Красной площади. На нем отработают большую часть маневров, однако отдельные моменты и генеральный проход все же приходятся на улицы столицы.
Участие в подготовке к празднованию принимают пешие расчеты и механизированная колонна. Прежде они тренировались раздельно на территории военных частей, а на репетиции не пускали журналистов.
В строю техника военных лет и современные машины. Первым по традиции пойдет легендарный танк Т-34. Уже на следующей неделе тренировки начнет авиация, в том числе многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.
Всего же 9 Мая на главную площадь страны выйдут 35 парадных пеших расчетов. Среди них будут сержанты, офицеры, курсанты военных вузов, а также суворовцы и нахимовцы. По словам организаторов, в этом году будет много дебютантов, которые впервые примут участие в параде.
Мимо кремлевских стен проедет более сотни единиц техники. Из новинок зрители увидят чеченские багги Чаборз М-3. Это машины для спецподразделений. В небо поднимутся 74 самолета и вертолета.
Ранее сообщалось, что из-за подготовки к параду в Москве временно закроют аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.
В Кубинку на репетиции парада 9 мая прилетели самолеты и вертолеты
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