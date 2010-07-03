Три аэропорта временно закроют из-за подготовки к параду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Три аэропорта столичного региона будут временно закрывать в апреле из-за подготовки к воздушной части парада в честь Дня Победы, сообщает Агентство "Москва". Речь идет об аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Отмечается, что количество регулярных полетов воздушных судов, которые затронут ограничения во время тренировок, незначительны. Авиакомпании и аэропорты заранее известили о запланированных ограничениях. Кроме того, все изменения согласованы с Росавиацией.

Временные ограничения на 25 минут будут вводиться 8, 10, 12, 15, 17, 19 и 22 апреля. В эти дни аэропорт Внуково ограничит прием и выпуск воздушных судов с 7:40 до 8:05, аэропорты Домодедово и Жуковский – с 7:45 до 8:10. В то же время аэропорта Шереметьево ограничения не коснутся.

В случае неблагоприятных метеоусловий подготовлены резервные даты, которые могут использовать для тренировок. Это 9, 11, 16, 18, 23 и 24 апреля.

Ранее сообщалось, что 2 апреля в подмосковной Кубинке начинается подготовка воздушной части парада в честь Дня Победы. Там встречают авиагруппу из 30 самолетов и вертолетов, которая примет участие в параде.

В конце марта стало известно, что к параду, который пройдет на Красной площади, готовят кабриолет представительского класса Aurus.

Кроме того, участие в параде в честь Дня Победы 2019 года впервые примут 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия 2С42 "Лотос". Новейшая система вооружения способна вести огонь с закрытых позиций, а также поражать цели навесным огнем.

На параде САО пройдет в составе колонны бронетехники ВДВ. Планируется, что "Лотос" заменит всю линейку устаревших самоходных установок.