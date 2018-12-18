Пушку-миномет "Лотос" впервые покажут на Параде Победы

Участие в Параде Победы, который состоится 9 мая 2019 года, впервые примут 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия 2С42 "Лотос". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники Минобороны.
Новейшая система вооружения способна вести огонь с закрытых позиций, а также поражать цели навесным огнем. Отмечается, что оснащенный цифровой системой управления огнем "Лотос" нелегко обнаружить на поле боя.
В военном ведомстве уточнили, что на параде новейшая САО пройдет в составе колонны бронетехники ВДВ. Планируется, что в наступающем году "Лотос" заменит всю линейку устаревших самоходных установок.
Разработку создали специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Они реализовали ряд неординарных конструкторских решений, которые помогли улучшить боевые качества машины.
Впервые в практике отечественного машиностроения "Лотос" сконструирован по принципу "золотого сечения". В итоге САО получила грациозный силуэт.
По словам председателя исполнительного комитета Союза десантников России Валерия Юрьева, в настоящее время ВДВ нуждается в новейших артиллерийских системах.
"С развитием новых технологий появилась возможность делать десантные артиллерийские системы дальнобойными, более точными и менее заметными для средств разведки. Эти "мелочи" очень важны, когда воюешь на большом удалении от своих войск и на счету каждый снаряд", – отметил эксперт.
Ранее разработками гиперзвукового оружия в России и Китае озаботились Соединенные Штаты Америки. Счетная палата страны опубликовала доклад, в котором говорится о неспособности противостоять новому поколению оружия Москвы и Пекина.
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