США озаботились разработками гиперзвукового оружия в РФ и Китае

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Счетная палата США опубликовала доклад, в котором говорится о неспособности страны противостоять новому поколению гиперзвукового оружия России и Китая, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В ведомстве отметили, что Москва и Пекин акцентируют внимание на этом виде вооружения, потому что его скорость, высота и маневренность способны нанести ущерб большинству систем противоракетной обороны.

Кроме того, гиперзвуковые технологии можно использовать при модернизации обычных и ядерных ракет дальнего действия.

В начале декабря в России прошли испытания нового комплекса артразведки "Пенициллин". Как рассказали в пресс-службе холдинга "Росэлектроника", первые два образца должны поступить на вооружение уже в 2020 году.