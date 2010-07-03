Подготовка воздушной части парада 9 Мая начинается в Кубинке

В Кубинке начинается подготовка воздушной части парада 9 мая

В подмосковной Кубинке начинается подготовка воздушной части парада в честь Дня Победы, передает телеканал Москва 24.

2 апреля там встречают авиагруппу из 30 самолетов и вертолетов, которая примет участие в параде.

В конце марта стало известно, что к параду, который пройдет на Красной площади, готовят кабриолет представительского класса Aurus.

Кроме того, участие в параде в честь Дня Победы 2019 года впервые примут 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия 2С42 "Лотос". Новейшая система вооружения способна вести огонь с закрытых позиций, а также поражать цели навесным огнем.

На параде САО пройдет в составе колонны бронетехники ВДВ. Планируется, что "Лотос" заменит всю линейку устаревших самоходных установок.