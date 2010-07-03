Парадный кабриолет класса Aurus готовят к 9 Мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Парадный кабриолет представительского класса Aurus готовят к параду в честь Дня Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что кабриолет проекта "Кортеж" появится для использования на параде в честь Дня Победы в 2019 или 2020 году.

Российские автомобили Aurus презентовали на Женевском международном автомобильном салоне. Бренд вызвал большой интерес – на презентацию пришли около 150 журналистов и экспертов. Внимание, в частности, привлек тот факт, что специальные версии автомобилей используются в гараже особого назначения ФСО России для поездок президента и премьер-министра РФ.

В декабре прошлого года сообщалось, что участие в параде в честь Дня Победы 2019 года впервые примут 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия 2С42 "Лотос". Новейшая система вооружения способна вести огонь с закрытых позиций, а также поражать цели навесным огнем.

На параде САО пройдет в составе колонны бронетехники ВДВ. Планируется, что "Лотос" заменит всю линейку устаревших самоходных установок.