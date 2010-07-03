Российские автомобили Aurus вызвали ажиотаж на автосалоне в Женеве

Российские автомобили Aurus презентовали на Женевском международном автомобильном салоне. Бренд вызвал большой интерес – на презентацию пришли около 150 журналистов и экспертов.
Внимание, в частности, привлек тот факт, что специальные версии автомобилей используются в гараже особого назначения ФСО России для поездок президента и премьер-министра РФ, передает ТАСС.
Президент автосалона Морис Турреттини отметил, что в России разработали "автомобиль высокого качества, который называют "машиной Путина", и это свидетельствует о ее надежности".
Публике показали Senat Limousine L700 в бронированном исполнении и Senat S600 в стандартной конфигурации. Автомобили представлены в цвете "Русское золото", который разработали специально для автосалона.
Представил автомобили для посетителей салона гендиректор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт. В ней также приняли участие разработчики из ФГУП "НАМИ".
В свою очередь глава Минпромторга РФ Денис Мантуров передал сообщение, в котором отметил, что создать бренд класса "люкс" для мирового рынка было сложно, но его перспективы очевидны.
Ранее сообщалось, что автодилеры начали принимать заказы на Aurus с 15 февраля. Мантуров заявлял, что на машины уже более 200 предзаказов.
Первый автомобиль публика увидела 7 мая 2018 года на церемонии инаугурации Владимира Путина. Мировая премьера состоялась на Московском автосалоне.
Мировая премьера автомобилей Aurus состоялась на Московском автосалоне
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