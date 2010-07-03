Подход к кассам Кремля изменят из-за репетиции парада в честь Дня Победы

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Пройти к кассам Музеев Московского Кремля 7 мая можно будет только от станции метро "Библиотека имени Ленина". Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе музея.

Как пояснили в Музеях Кремля, изменения связаны с репетицией парада в честь Дня Победы, которая состоится на Красной площади 7 мая. В этот день попасть кассам в Александровском саду

посетители смогут лишь по подземному пешеходному переходу от "Библиотеки имени Ленина". "Парковка автомобилей невозможна", − сказано в сообщении пресс-службы.

Москвичей и гостей столицы также предупредили, что 9 мая Московский Кремль будет закрыт для посещения.

Ранее сообщалось, что из-за подготовки к параду в честь Дня Победы закроют Мавзолей Ленина на Красной площади. Он будет недоступен для посетителей в период с 23 апреля по 13 мая, уточнили в ФСО РФ.