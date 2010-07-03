Мавзолей Ленина закроют из-за подготовки к параду в честь Дня Победы

Фото: Агентство "Москва"

Мавзолей Ленина на Красной площади закроют для посетителей с 23 апреля по 13 мая. Это необходимо для подготовки к параду в честь Дня Победы на Красной площади, сообщается на сайте Федеральной службы охраны РФ.

Как пояснили в ФСО, в конце апреля и примерно до середины мая Мавзолей будет закрыт "в связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне".

Сама Красная площадь также будет недоступна для посетителей с 09:00 6 мая до 20:00 9 мая, предупредили в пресс-службе ФСО.

17 апреля в подмосковном Алабине провели последнюю репетицию парада в честь Дня Победы. 19 апреля военную технику перебазируют в Хорошево-Мневники. На временную площадку в столице передислоцируют ракетный комплекс "Искандер-М", бронетранспортер "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун" и другие образцы современных вооружений.

9 мая на Красную площадь выйдут 35 парадных пеших расчетов. Мимо кремлевских стен также проедет более 100 единиц техники, включая новинки. В небо поднимутся 74 самолета и вертолета.