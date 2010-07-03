Последняя репетиция парада в честь Дня Победы началась в Алабине

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Последняя репетиция парада в честь Дня Победы началась в подмосковном Алабине.

Колонны выстроили на плацу, который полностью повторяет Красную Площадь. В пятницу технику перебазируют в Хорошево-Мневники. Прибыть она должна в 2:00, а отправится состав с парадной площадки в Алабине в 22:00 19 апреля.

На временную площадку в столице передислоцируют более 100 образцов, среди которых ракетный комплекс "Искандер-М", бронетранспортер "Бумеранг" и бронированные автомобили "Тайфун".

9 Мая на главную площадь страны выйдут 35 парадных пеших расчетов. В их числе будут сержанты, офицеры, курсанты военных вузов, а также суворовцы и нахимовцы. По словам организаторов, в этом году будет много дебютантов, которые впервые примут участие в параде.

Из технических новинок зрители увидят чеченские багги Чаборз М-3. В небо также поднимутся 74 самолета и вертолета.