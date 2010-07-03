Военная техника для парада Победы прибудет в Москву 20 апреля

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Военная техника для участия в параде Победы на Красной площади 9 мая прибудет в столицу 20 апреля.

Как сообщает сайт Министерства обороны России, техника прибудет в 2:00 ночи в район Хорошево-Мневники. Состав отправится с парадной площадки в поселке Алабино в 22:00 19 апреля, передает "Вечерняя Москва".

Всего на временную площадку в столице передислоцируют более 100 образцов, среди которых ракетный комплекс "Искандер-М", бронетранспортер "Бумеранг" и бронированные автомобили "Тайфун".

12 апреля в Алабине показали новые образцы военной техники. Там прошла репетиция парада ко Дню Победы. На полигон вышли танки, бронетранспортеры, вездеходы, авиация и около 10 тысяч солдат и офицеров.